محمد بن زايد: الإمارات تساهم مع شركائها العالميين في بناء عالم أكثر أماناً وصحة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أنه وبفضل شجاعة وتفاني العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، حقق العالم تقدماً كبيراً في مكافحة شلل الأطفال. وجدد سموه في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال تأكيد الإمارات وبالتعاون مع شركائها العالميين، على المساهمة في بناء عالم أكثر أماناً وصحة.

وقال سموه "بفضل شجاعة وتفاني العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، حقق العالم تقدماً كبيراً في مكافحة شلل الأطفال .. وفي اليوم العالمي لشلل الأطفال وبالتعاون مع شركائنا العالميين، نجدد تأكيدنا على المساهمة في بناء عالم خالٍ من شلل الأطفال وأكثر أماناً وصحة".

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