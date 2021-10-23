المصدر: الإمارات اليوم

فاتورة

فوجئ أحد المتعاملين مع مزوّد لخدمة الاتصالات في الدولة، بزيادة على فاتورته الشهرية قدرها 450 درهماً، وبالاستفسار عن هذا المبلغ اكتشف أن الشركة المعنية رتبت عليه أقساطاً شهرية مقابل هاتف جوال، تقول الشركة إنه اشتراه من أحد فروعها، وهو ما لم يحصل، فتقدّم بشكوى ووُعد بحلها.

إرهاق

اشتكى ذوو طلبة في الصف الأول طول فترة الدوام الدراسي، التي تمتد لنحو ثماني ساعات يومياً، وهو ما يؤثر سلباً في قدرتهم على استيعاب الدروس، نظراً إلى شعورهم بالإرهاق.

خطر

استغرب سكان بعض المناطق الداخلية في مدن الدولة، قيام بعض السائقين بالسير في الاتجاه المعاكس للشارع، معرّضين سلامة مستخدمي الطرق للخطر.

سجائر

اشتكى قراء يسكنون في بنايات مرتفعة بمناطق مختلفة، قيام بعض السكان بتدخين السجائر وإلقائها من النوافذ والشرفات الخاصة بهم في الشوارع المحيطة بتلك المباني، ما يتسبب في تلويث المساحات المحيطة بها، وتعريض سلامة السكان للخطر.

ملاعق

استغرب قراء إرسال شركات خدمة التوصيل للوجبات الغذائية التي يطلبونها عبر الإنترنت، من دون ملاعق أو سكاكين.

تسوّل

تتزايد ظاهرة انتشار المتسولين في الشوارع والأزقة الداخلية في الكثير من المناطق، ممّن يتجولون بين المباني السكنية، خصوصاً في المواقف الترابية، لطلب المال من السكان، الأمر الذي يثير مخاوف البعض من تعرّضهم للأذى، لاسيما خلال الليل، خصوصاً أن كثيراً من هؤلاء المتسولين شباب يتمتعون ببنية جسدية قوية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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