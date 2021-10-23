أين تذهب.. «هاكاسان - أتلانتس النخلة» يعود بتصميمات داخلية مميزة

المصدر: الإمارات اليوم

بالتزامن مع أعمال تطوير العديد من المرافق العامة في منتجع أتلانتس النخلة، تمت إعادة افتتاح مطعم «هاكاسان» الكانتوني الحائز جوائز عالمية بتصميم داخلي متجدد وقائمة طعام وعصائر موسمية، بإشراف شركة «ديزاين وورلدوايد بارتنرشيب» Design Worldwide Partnership التي تم تعيينها خلال صيف عام 2021 لقيادة برنامج تحسيني للارتقاء بتجربة الضيوف، وإبراز مظهر وإحساس متجدد للمطعم الشهير، بعد أن كان قد انتقل إلى المنتجع في أكتوبر 2018 كمطعم، وأثبت نجاحه على مدار العامين الماضيين.

وشمل مشروع إعادة تصميم مطعم «هاكاسان» إضفاء حلة جديدة وأنيقة على صالة الاستقبال، بحيث تتيح للضيوف الاستمتاع بالوجبات السريعة والعصائر المميزة قبل أو بعد العشاء، وسط أجواء أكثر استرخاءً. أما منطقة تناول الطعام المريحة والفاخرة، فقد تم تجديدها من خلال تزيينها باللونين الأزرق الداكن والفيروزي، وإضافة شاشات خشبية شبكية منحوتة بشكل معقد، وذلك لخلق مساحة ودية أكثر شمولية عند تناول الطعام.

واحتفالاً بإطلاق المكونات الموسمية الطازجة، سيواصل مطعم «هاكاسان» تقديم أطباقه المميزة، إضافة إلى مجموعة مختارة من الأطباق الجديدة التي تتميز بمنتجات من مصادر مستدامة.

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