فيلم الاسبوع.. Ron’s Gone Wrong رونز غون رونغ

المصدر: الإمارات اليوم

القصّة:

تدور أحداث الفيلم حول بارني الذي يُفاجأ بوجود عطل في الروبوت الجديد الذي يمتلكه. فتبدأ رحلة مليئة بالإثارة والكوميديا، يتصالح فيها بارني مع الروبوت الجديد، ويبدآن معاً رحلة رائعة من الصداقة الحقيقية بكلّ ما فيها من فوضى!

المدّة:

ساعة و50 دقيقة.

النوع:

رسوم متحركة.

تمثيل:

زاك غاليفياناكيس، جاك جرازر، أوليفيا كولمان، إد هيلمز، جاستيس سميث.

إخراج وتأليف:

سارة سميث، جون فيليب ڤاين، أوكتافيو رودريجز.

www.reelcinemas.ae

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