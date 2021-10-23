النصف_الحلو.. 5 نصائح لتحسين صحة المرأة

المصدر: الإمارات اليوم

إنَّ الأغذية التي تتناولينها يومياً تؤثر بشكلٍ كبير في صحتك، وتساعدكِ في الحفاظ على وزنٍ صحي. ويجب عليك اتباع نظام غذائي متوازن، وتناول كميات كافية من المياه والفواكه والخضراوات والبروتين والدهون الصحية والألياف، مع تجنُّب الأطعمة المعلَّبة والمُعالجة.

الدكتورة إيمان أبي سرور، استشارية الطب الباطني تقدم مجموعة من النصائح لتحسين صحة المرأة.

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