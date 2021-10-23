«خريطة الفجيرة الذكية».. تطبيق للتعريف بالسياحة البيئية

المصدر: سمية الحمادي ■ دبي

كشفت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2021 عن أحدث التطبيقات الجديدة المطورة والمتمثلة في الخريطة الذكيّة لإمارة الفجيرة والتي تمثّل قاعدة بيانات رئيسة للمؤسسة، وتساعد على إدارة البيانات الجغرافية الخاصة بالإمارة فنياً وتقنياً.

وستخدم الخريطة الذكية المؤسسة في عمليات الإشراف والمتابعة المستمرة لسير الأعمال في المنشآت التعدينية بمختلف مواقعها، ويتم تغذية الخريطة دورياً بأحدث البيانات، لتجسد الطابع الحقيقي للإمارة، حيث تُتيح للطلبة والباحثين والمغامرين الفرصة للتعرّف إلى النقاط الطبيعية المهمة التابعة للإمارة كالوديان والسدود والجبال ومعرفة مقر المنشآت التعدينية والمناطق السياحية البيئية.

وحول آلية تشغيل الخريطة الذكيّة، أفاد المدير العام للموارد الطبيعية، المهندس علي قاسم بأنه يتم تجميع البيانات المكانية عن طريق الأجهزة المتخصصة في عمليات المسح كأجهزة الجي بي إس والطائرات بدون طيّار وتحويلها باستخدام البرامج المطورة التي تساعد على إدخال البيانات وتشغيلها بطريقة متكاملة على الخريطة الذكيّة.

واستعرض علي قاسم ملامح منصّة رؤيا الذكيّة قائلاً: «تعتبر هذه الأداة البصرية الذكية من ضمن جهودها الشاملة لترقية سرعة استجابة اتخاذ القرار في الوقت المناسب، ومن أبرز المزايا التي تميز (رؤيا الذكيّة) احتواؤها على الرسوم البيانية والخرائط التحليلية والمساهمة في احتساب المعاملات المنجزة وحركة النقل والتحليل السريع للعمليات الجارية لحظياً، وقد تم تطويرها وفق متطلبات الأعمال التشغيلية للمؤسسة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتعزيز الابتكار وصناعة قرارات أكثر فاعلية قائمة على تحليل البيانات عبر شاشة ذكية واحدة».

ولفت إلى أن المؤسسة شاركت باستعراض خدمة ثالثة في معرض جيتكس 2021 ولأول مرة، توفّرها المؤسسة عبر منصتها، تجربة الزيارة الافتراضية لاستكشاف مختبر الابتكار، الذي يأتي مواكباً للمتغيرات التكنولوجية المتسارعة استشرافاً للمستقبل واستعداداً للخمسين، حيث تُتيح التجربة الافتراضية فرصة التعرّف إلى زوايا المختبر الذي استقطب اهتماماً لافتاً منذ انطلاقه محققاً أكثر من 92 زيارة، كونه أول مختبر في الإمارة يتضمن أحدث التقنيات المتخصصة والمبتكرة ويشمل حلولاً تقنية تسلط الضوء على تطوير آليات العمل وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتتم الزيارة الافتراضية عبر بث حي بتقنية 360، ودعم فني على مدار الساعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news