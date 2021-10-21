«طرق دبي» تطلق مبادرة توفير باقات بيانات مجانية لمستخدمي تطبيق «سهيل» بالتعاون مع «اتصالات» و«دو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكّدت هيئة الطرق والمواصلات، حرصها على مواكبة آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات بما ينسجم والتطوّر الحاصل في هذا المجال عالميا وبما يُسعِدُ متعامليها من مختلف شرائح المجتمع ويرتقي بمستوى رضاهم عن باقة الخدمات الذكية والإلكترونية المتنوعة، التي تقدمها لهم.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقيتي تعاون مشتركتين بين هيئة الطرق والمواصلات من جهة وكل من مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) على هامش مشاركتها في أسبوع جيتكس التقني من الفترة (17-21) أكتوبر الجاري.

وتنصُّ الاتفاقية على توفير باقات بيانات مجانية من مًزَوِّدي خدمة الاتصالات لمستخدمي تطبيق «سهيل» الذكي التابع للهيئة وذلك خلال الفترة القادمة.



وقّع الاتفاقية عن الهيئة محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، ووقعها عن اتصالات، عبد الله الأحمد، نائب رئيس أول مبيعات المؤسسات الحكومية، فيما وقعها عن دو السيد أحمد بورحيمة، النائب الأول للرئيس للعلاقات الحكومية في شركة الاتصالات المتكاملة دو.

وأكد محمد المظرب، سعي الهيئة الدائم إلى الاستجابة لتوجهات وتوجيهات حكومتنا الرشيدة بجعل دبي المدينة الأذكى في العالم، فضلاً عن تحقيق سعادة المتعاملين الذين يحتلون أولوية قصوى في أجندة عملها، والتي ستتيح لمستخدمي تطبيق (سهيل) التابع لهيئة الطرق والمواصلات استخدام التطبيق دون الحاجة إلى وجود باقة بيانات لدى المتعامل أو اتصاله بشبكة الواي فاي مما يمنحهم تخطيط رحلاتهم وإعادة تعبئة رصيد نول، وغيرها الكثير من الخدمات الخاصة بمستخدمي المواصلات العامة بكل سهولة وأمان.

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