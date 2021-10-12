المصدر: الإمارات اليوم

انسيابية

لاحظ سائقون في عجمان أن الانسيابية في الحركة المرورية بدأت تعود إلى شوارع المدينة، مع قرب الانتهاء من أعمال الصيانة لبعض الشوارع الداخلية، في إطار خطة الجهات المختصة لتطوير البنى التحتية في الإمارة.

صرّاف

طالب متعاملون مع مصرف أبوظبي الإسلامي في عجمان إدارة المصرف بإعادة تشغيل جهاز الصرّاف الآلي في هايبر ماركت اللولو، بعدما تم سحبه من الخدمة.

تفرقة

لاحظ قراء أن كثيراً من المكاتب العقارية في الدولة لا تتعامل بعدالة بين المستأجرين الحاليين والجدد في المباني السكنية، إذ يُمنح المستأجر الجديد مزايا عديدة، من أبرزها الأشهر المجانية، وخفض قيمة الأجرة، وتسهيلات في الصيانة، مقابل حرمان المستأجر الحالي منها.

أسعار

اشتكى مستهلكون من تكرار مشكلة بيع السلع بأسعار تختلف عن المثبتة على الأرفف، في محال السوبرماركت الموجودة في الأحياء السكنية البعيدة نسبياً عن مراكز المدن، إلى جانب زيادة الأسعار، استغلالاً لعدم وجود منافسين في المنطقة ذاتها.

تعقيم

لاحظ قراء أن مراكز تجارية كبرى بدأت تتساهل في إجراءات السلامة العامة للوقاية من فيروس «كورونا»، خصوصاً من ناحية عدم إعادة تعبئة العبوات المثبتة في العديد من الأرجاء بالسائل المُعقّم.

مخلفات

أبدى قراء يرتادون قناة القصباء بالشارقة استياءهم من ترك البعض مخلفات طعامهم وشرابهم فوق الجدران الجانبية للقناة، غير آبهين بتشويه المنظر وتلويث البيئة، ودعوا إلى مخالفة هؤلاء، حتى لا يتكرر مثل هذا السلوك.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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