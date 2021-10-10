بتوجيهات محمد بن زايد .. إعفاء المؤمن عليهم لدى " أبوظبي للتقاعد" من دفع تكلفة ضم سنوات الخدمة السابقة

المصدر: أبوظبي - وام

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإعفاء المؤمن عليهم لدى صندوق أبوظبي للتقاعد من دفع تكلفة ضم سنوات الخدمة السابقة على أساس النسبة من الراتب الحالي.

ويمكن للمؤمن عليهم لدى الصندوق ضم سنوات الخدمة من خلال رد مكافأة نهاية الخدمة المستلمة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير خدمات تقاعدية متميزة للمواطنين.

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