«الشارقة السينمائي الدولي» ينطلق غداً بشعار «فكر سينما»

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

تنطلق غداً فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي تنظمه عن بعد، حتى 15 أكتوبر الجاري، مؤسسة (فن) المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وتقدم الدورة الجديدة من المهرجان، التي تقام تحت شعار «فكر سينما»، أكثر من 80 فيلماً من 38 دولة عربية وأجنبية، منها ستة أفلام تعرض للمرة الأولى عالمياً، و35 فيلماً يعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وأربعة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أربعة أفلام تعرض لأول مرة في دولة الإمارات.

وتتوزع الأفلام التي ستعرض للجمهور في الإمارات والعالم، على سبع فئات هي، أفلام من صنع الأطفال والناشئة، وأفلام خليجية قصيرة، وأفلام دولية قصيرة، وأفلام الرسوم المتحركة، وأفلام وثائقية، وأفلام روائية، وأفلام من صنع الطلبة، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في الفئات السبعة في الحفل الختامي للمهرجان.

وتتضمن فعاليات المهرجان 34 ورشة تدريبية متخصصة في صناعة الأفلام والفنون الإعلامية، يقدمها في نسختين عربية وإنجليزية نخبة من أبرز المخرجين والمصورين العرب والأجانب الذين يستضيفهم المهرجان، حيث يتناولون فيها جملة من الموضوعات مثل، كتابة السيناريو، وأسرار الرسوم المتحركة، وأساسيات التصوير الفوتوغرافي، والإنتاج، والإخراج السينمائي، والتصوير وتقنياته.

كما يشارك في تقديم الورش نخبة من المؤسسات العالمية والعربية منها، شركة نيكون، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومجلس الشارقة للتعليم، والجمعية العمانية للسينما والمسرح، وقناة ماجد، والمختبر الإبداعي، الذين سيصطحبون المشاركين على مدى أيام المهرجان لتعريفهم بأساسيات صناعة الأفلام وأبرز الأدوات التقنية المستخدمة فيها.

وتشمل فعاليات المهرجان خمس جلسات حوارية تناقش الفرص المتاحة أمام الأجيال الجديدة لتقديم أفلام معاصرة تركز على قضاياهم وتعبر عن أفكارهم وتعرضها إلى العالم.

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