«الداخلية» تحدد شرطين لمحو النقاط المرورية

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أكدت وزارة الداخلية أن هناك شرطين لمحو النقاط المرورية على المخالفين، أن يمضي عليها سنة، ولم تصل إلى الحد التراكمي للنقاط (24 نقطة)، موضحة أن النقاط المرورية هي عدد من النقاط يتم تحديدها على سائق المركبة المخالف، مقابل بعض المخالفات المرورية التي يرتكبها، ويتناسب عدد النقاط مع جسامة المخالفة، وتحتسب من تاريخ ارتكاب المخالفة.

وأشارت إلى أن الإجراءات التي يتم تطبيقها في حال بلوغ المخالفات الحد التراكمي، هي حجز رخصة القيادة، ووقف العمل بها لمدة ثلاثة أشهر في السابقة المرورية الأولى، وحجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ستة أشهر في السابقة الثانية، وحجز رخصة القيادة لمدة سنة، ولا تعاد إلى صاحبها إلا بعد اجتياز دورة تدريبية في أحد معاهد السياقة التي تعتمدها السلطة المختصة في السابقة الثالثة.

وبينت أن سجل المخالفات المرورية هو السجل الذي تدون فيه المخالفات المرورية للسائق، وتاريخ ارتكابها، وعدد النقاط المرورية عليه مقابل كل مخالفة، فيما يقصد بالحد التراكمي بلوغ عدد النقاط المرورية (24 نقطة) خلال فترة زمنية لا تتجاوز السنة.

وبالنسبة إلى الإجراءات التي تتخذ بحق حاملي رخصة القيادة المؤقتة (تحت التجربة)، إذا بلغت مخالفاته الحد التراكمي، أوضحت وزارة الداخلية أنه يتم حجز رخصة القيادة، ويوقف العمل بها لمدة ستة أشهر، ولا تعاد إليه إلا بعد اجتياز دورة إعادة تأهيل في معهد تعليم القيادة، وإذا تكرر بلوغ السائق الحد التراكمي خلال فترة التجربة، تلغى رخصة القيادة، ولا يجوز له التقدم للفحص إلا بعد سنة من تاريخ إلغاء الرخصة.

وحسب قانون السير والمرور الاتحادي، يوجد 24 مخالفة مرورية تقع على مرتكبها عقوبة حجز المركبة فترات تراوح بين أسبوع و90 يوماً، و61 مخالفة يترتب عليها نقاط مرورية بين 4 و24 نقطة، من إجمالي 114 مخالفة مدرجة في القانون.

ومن جانبها، ذكرت شرطة أبوظبي، أنها توفر نظاماً لتخفيض النقاط المرورية، يشتمل على ثلاثة برامج، تتيح الفرصة لمرتكبي المخالفات المرورية مراجعة سلوكياتهم والالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح، ويستفيد منها جميع السائقين الذين تم تسجيل نقاط مرورية في سجلهم لارتكاب مخالفات مرورية.

ويشمل البرنامج الأول كل سائق مسجل بحقه نقاط مرورية من (8 إلى 23) نقطة، ويسمح بدخول البرنامج مرة واحدة في العام لكل سابقة مرورية، ويتم تخفيض ثماني نقاط حال اجتياز الدورة، ويستفيد من البرنامج الثاني السائقون المسحوبة رخص قيادتهم، والمتجاوزون للحد التراكمي للنقاط المرورية من أصحاب السوابق المرورية الأولى والثانية والثالثة، وتشمل الرخص المؤقتة والدائمة، ومن شروطه أن تكون الرخصة سحبت فعلياً، واستوفت المدة القانونية للسحب، فيما يستهدف البرنامج الثالث كل سائق مركبة عليها مخالفة تتضمن حجزها.

وبيّنت أن من شروط التسجيل في البرنامج مراجعة السائق المخالف للمرور، على ألا تكون المركبة تم حجزها فعلياً، ودفع المخالفة بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي.

نظام النقاط السوداء

بدأت إدارات المرور تطبيق نظام النقاط السوداء الاتحادية عام 2008، على المخالفات المرورية، من بينها مخالفتان يتم سحب الرخصة فيهما مباشرة، وتحميل مخالفها الحد التراكمي (24 نقطة)، وهما استعمال المركبة في نقل الركاب من دون ترخيص، واستعمال المركبة في نقل مواد خطرة أو قابلة للاشتعال دون ترخيص، فيما يتم تسجيل 23 نقطة على ست مخالفات، من أبرزها قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وتسجيل 12 نقطة مرورية على ثماني مخالفات، من أبرزها تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كلم في الساعة.

وبحسب المادة الثانية من قانون السير والمرور الاتحادي، يمكن للسائق محو ثماني نقاط من مجموع نقاطه قبل بلوغه الحد التراكمي إذا اجتاز دورة تدريبية في معاهد السياقة.

• شرطة أبوظبي توفر نظاماً لتخفيض النقاط المرورية على السائقين المخالفين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news