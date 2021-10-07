محمد بن راشد: أصعب اللحظات وداع من كان سبباً في وجودك.. وسبباً في وجود وطنك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصعب اللحظات وهي "وداع من كان سبباً في وجودك .. وسبباً في وجود وطنك".

وجاء وصف سموه في ذكرى وفاة الوالد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، حيث قال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "من أصعب اللحظات وداع من كان سبباً في وجودك.. وسبباً في وجود وطنك".

من أصعب اللحظات وداع من كان سبباً في وجودك .. وسبباً في وجود وطنك pic.twitter.com/kgU3Qldis6 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 7, 2021

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