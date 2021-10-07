تجربة تفاعلية لاستكشاف متحف الشندغة وكنوز التراث الإماراتي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أقامت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» شراكة مع «سيكرِت سيتي تريلز» ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، بهدف إعداد تجارب استكشافية في متحف الشندغة لتعريف العالم بتاريخ الإمارة العريق وتراثها الغني، بالتزامن مع افتتاح «إكسبو 2020 دبي»، وفي إطار مبادرة تفاعلية جديدة تهدف إلى إثراء معارف المقيمين والزوار بالكنوز الثقافية التي تزخر بها مدينة دبي. وبموجب الشراكة، ستتعاون «سيكرِت سيتي تريلز»، وهي شركة ناشئة مقرها لشبونة وتختص بتصميم ألعاب مرحة لإلهام الناس للخروج واستكشاف مدنهم، مع فريق متحف الشندغة لإنشاء «مسارات اكتشاف كنوز دبي الثقافية»، وهي عبارة عن تجربة اكتشاف تفاعلية منسقة ومشوّقة وتتيح لزواره حل بعض الألغاز والإجابة عن أسئلة مرتبطة بالموقع، ليتعرّفوا إلى قصص فريدة عن الثقافة الإماراتية.

وقالت مدير مشاريع في «دبي للثقافة» مريم مظفر أهلي: «نحرص في الهيئة على تعريف الجمهور بما تكتنزه دبي من قصص ثقافية غنية كامنة بين أحيائها عن طريق تحفيز المشاركة الفاعلة من قبل جميع فئات الجمهور، وتنشيط الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وباعتبار الهيئة هي الداعم الرسمي للشؤون الثقافية لمعرض إكسبو 2020 دبي، فإن هذه المبادرة تأتي ضمن الفعاليات والأنشطة التفاعلية التي أعددناها لإثراء تجربة زوار هذا المعرض الرائد وترك أثر مستدام لديهم، تماشياً مع رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنةً للإبداع، ملتقى للمواهب».

وأشارت إلى أن مسارات المشي المرحة تُعد نشاطاً استكشافياً آمناً، إذ يمكن المحافظة على الإجراءات الاحترازية في جميع الأوقات، كما يمكن لأي شخص الوصول إلى التجربة من خلال الهاتف الذكي من دون الحاجة للمس أية أجهزة أخرى، وتتم إما في مجموعات صغيرة من خمسة أشخاص حداً أقصى، أو بشكل فردي.

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