21 سبباً يدفعكم لزيارة «عين دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تستعد «عين دبي»، الوجهة الترفيهية الأحدث في إمارة دبي، لتقديم تجارب استثنائية لضيوفها، وتحقيق حلم الكثيرين في معانقة سماء المدينة في إطلالة ساحرة لا مثيل لها. ووسط الإقبال الكبير على تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، وبيع جميع تذاكر باقات الغروب، ندعوكم لتكونوا من أوائل من يجربون عجلة المشاهدة الأكبر والأعلى في العالم في قلب جزيرة بلوواترز، التي يبلغ ارتفاعها ضعف ارتفاع عجلة «لندن آي» الشهيرة.

ولا يقتصر ما تقدمه «عين دبي» على الإطلالات الخلّابة، فهي تتيح للزوار قضاء أروع الأوقات والتجارب الترفيهيّة، والاستمتاع بمشاهدة أفق دبي من منظور فريد وجديد كلياً.

وهناك أهم 21 سبباً يدفع للمسارعة بالتوجه إلى «عين دبي»، وتشمل: توفير خيارات مثالية لأعياد الميلاد، وتوفير أعلى درجات الخصوصية، وتنظيم احتفالات مميزة بالإعلان عن جنس المولود، وتنظيم فعاليات إطلاق المنتجات، إذ يمكن استئجار العجلة بالكامل لاستضافة الفعّالية الأمثل.

ومن الأسباب أيضاً تقديم تجارب ترفيهية حسب الطلب، وتجارب مذهلة صباحاً ومساءً، ومشاهدة أجمل مناظر غروب الشمس التي لا مثيل لها، واتخاذ صور ولحظات تحلو مشاركتها، وتنظيم جلسات نسائية، ومناسبات التقدّم للخطبة، ووجهة مثالية لحفلات الزفاف، كما توفر قائمة مشروبات فاخرة، وتجارب خاصة بكبار الشخصيات، وفعاليات موسيقيّة، وتوفير خيارات لأطعمة صحيّة، وخيارات ترفيهية لجميع أفراد العائلة.

وتعتبر «عين دبي» أعجوبة هندسية، حيث شارك في تشييدها خبراء ومتخصصون من 10 دول مختلفة، كما تقدم خياراً متفرّداً لإقامة الاجتماعات، وتوفير أجواء موسيقية راقية، إضافة إلى أن ميزة الموقع الرائد لـ«عين دبي» في قلب «بلوواترز» وجهة الحياة العصريّة الاستثنائية.

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