اتفاقية لتدريب وتوظيف أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي ■ وام

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم اتفاقية تعاون مع شركة سيمنز للطاقة، بهدف تدريب وتوظيف الطلاب منتسبي المؤسسة لدى الشركة وإنشاء برنامج تدريبي احترافي لعدد من أصحاب الهمم في المجال المهني، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين ورفع الوعي المجتمعي والمهني لدى أصحاب الهمم وكوادر الشركة.

وتتضمن الاتفاقية توفير شركة سيمنز لفرص وظيفية مناسبة للعمل في الشركة للطلاب أصحاب الهمم المرشحين للالتحاق بالبرنامج من قبل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وقيام المؤسسة بتدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية بمختلف درجاتهم ومديري شركة سيمنز على كيفية التفاعل والعمل مع أصحاب الهمم بشكل عام، ولاسيما الطلاب المرشحين، لتهيئة البيئة المناسبة لنجاح البرنامج التدريبي.

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