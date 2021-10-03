سيف بن زايد يتقدم مشيعي جثمان شهيد الواجب ناصر الراشدي في العين

المصدر: العين - وام

تقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جموع المشيعين لجثمان شهيد الواجب الوطني الملازم طيار ناصر محمد الراشدي الذي انتقل إلى جوار ربه بالأمس مع 3 من زملائه إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء تأدية مهمتهم الإنسانية.

وقد أدى سموه صلاة الجنازة في مسجد الشهيد عمر المقبالي في منطقة أم غافة حيث شيع المصلون جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.

وأعرب سموه عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الشهيد الراشدي ودعا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار.

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