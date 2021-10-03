المنطقة الشرقية تستعد لـ «شاهين» بتدابير احترازية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تفقد نائب قائد عام شرطة الشارقة العميد عبدالله مبارك بن عامر، يرافقه مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة العميد دكتور أحمد سعيد الناعور، ومدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية العقيد دكتور علي الكي الحمودي، استعدادات مراكز الشرطة الشاملة بالمنطقة الشرقية لمواجهة الحالة المدارية «شاهين» ومدى جاهزيتها من خلال التدابير الاستباقية المتخذة لمواجهة التأثيرات المتوقعة حال تطور الحالة المدارية ليكونوا على أهب الاستعداد لأي أمر طارئ.

وأجرى نائب قائد عام شرطة الشارقة جولة على سواحل مدن المنطقة الشرقية لمتابعة حالة البحر وارتفاع الموج ومدى الاستعداد المسبق من قبل الجهات المختصة للتعامل مع الحالة المدارية القادمة وما سيتم اتخاذه من إجراءات استباقية ووقائية لتخفيف تأثيرها على سواحل المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة.

وعقد العميد بن عامر اجتماعاً مع اللجنة التنفيذية للأزمات والكوارث بالمنطقة الشرقية، بحضور مدير عام العمليات المركزية الاتحادية العميد دكتور علي سالم الطنيجي، ناقش فيها وضع التدابير الاحترازية في حال تأثر سواحل مدن المنطقة الشرقية المطلة على بحر عمان بالحالة المدارية «شاهين» وفق سيناريوهات متوقع حدوثها.

وأكد العميد بن عامر أن الجهات المعنية في اللجنة التنفيذية للازمات والكوارث بالمنطقة الشرقية على درجة عالية من التأهب والاستعداد للتعامل مع الحالة المدارية القادمة، وما سيتم اتخاذه من إجراءات هي إجراءات استباقية ووقائية لتخفيف تأثيرها على مناطق مدن المنطقة الشرقية الواقعة على ساحل بحر عمان.

وأكد أن هناك تنسيق وخطط تم وضعها مع هيئة الأزمات والكوارث والجهات المختصة في تجهيز المرافق والأماكن التي قد نحتاج إليها وقت الأزمة والتأكد من جاهزيتها التامة لضمان صحة وسلامة الجميع.

وأشار نائب قائد عام شرطة الشارقة إلى ضرورة تعاون جميع فئات المجتمع مع الجهات المختصة للخروج من هذه الازمة بنجاح دون وجود خسائر بالأرواح والممتلكات، واتخاذ الإجراءات والتدابير أثناء مرور الحالة المدارية في المناطق المتأثرة، وذلك بحظر ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة، ويمكن للجمهور التواصل مع الشرطة في حال احتاج للمساعدة خلال الازمة بالاتصال على غرقة عمليات إدارة شرطة المنطقة الشرقية 092370000 ومركز شرطة كلباء الشامل 092032100

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