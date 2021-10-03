المصدر: الإمارات اليوم

قمامة

طالب سكان بتطبيق عقوبات صارمة بحق من يلقي القمامة في الشوارع، وهي ظاهرة تنتشر في بعض المناطق في الدولة، لاسيما إلقاء النفايات من السيارات.

شاحنات

طالب قراء يستخدمون شارع التعاون بالشارقة بوضع حل لمشكلة الشاحنات التي تستحوذ على مسربين وأحياناً ثلاثة مسارب من الشارع، محدثة ازدحاماً وعرقلة لبقية مستخدمي الطريق.

موقف

كادت سائقة مركبة تتسبب في حادث تصادم أثناء قيادتها مركبتها بتهور داخل مواقف أحد المراكز التجارية المكتظة في دبي، وذلك للظفر بموقف مركبة شاغر رأته من بعيد غير آبهة بخطورة تصرفها.

تهالك

اشتكى متسوقون في جمعيات الاتحاد التعاونية في عجمان من تنامي أعداد عربات التسوق المتهالكة، مطالبين بصيانتها أو استبدالها بأخرى جديدة، خصوصاً أن العديد من هذه العربات يصعب تحريكه جراء الحالة السيئة لعجلاتها.

إزعاج

أبدى قراء انزعاجهم من تكرار زيارات مندوبي الشركات التي تروج لعبوات المياه، خصوصاً أن مندوبي تلك الشركات يضغطون للحصول على موافقة الأسر باستبدال عروضهم الحالية بالمنتجات التي تخص الشركات التي يروجون لها.

«العربية»

طالب قراء من كبار السن بإلزام البنوك وشركات التأمين الصحي بإرسال الرسائل الخاصة بمعاملاتهم باللغة العربية، لتسهيل الأمر عليهم وضمان وصول المعلومات بشكل واضح وعدم حدوث أي خطأ في الفهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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