«كهرباء الشارقة» تنجز تطوير محطة الفلج لضخ المياه

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

كشفت إدارة محطات المياه والتحلية في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن إنجاز مشروع استبدال وتطوير محطة الفلج، لضخ المياه بسعة ضخ تصل إلى 73.9 مليون غالون يومياً، ما سيسهم في توفير 879 ميغاواط من الكهرباء سنوياً، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 503 أطنان سنوياً، وبكلفه إجمالية بلغت 10 ملايين درهم.

وأوضح مدير إدارة محطات المياه والتحلية، المهندس فيصل السركال، أن الهيئة تعمل على دراسة وتنفيذ مجموعة من المشروعات التطويرية والتنموية الخاصة بمحطات تحلية وضخ المياه، سعياً لمواكبة التطور الكبير، وتحقيقاً لخطتها التنموية، وذلك بالتعاون مع كل الجهات الحكومية والشركات المتخصصة لإنجاز المشروعات بجودة وكفاءة وفي أسرع وقت.

وأشار إلى أن رفع كفاءة محطة الفلج يعد من المشروعات المستقبلية، التي ستسهم بدورها في تعزيز فاعلية وكفاءة قطاع المياه، ويسهم في توصيل كميات المياه لمختلف المناطق التي تقوم بتغذيتها بكفاءة.

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