«طرق دبي» تُرسي مشروع طرق داخلية في «البرشاء جنوب 3»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أرست هيئة الطرق والمواصلات عقد مشروع تنفيذ طرق داخلية في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، لتلبية احتياجات النمو السكاني والعمراني في المنطقة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان، لترتفع طاقتها الاستيعابية بنحو 1500 مركبة في الساعة على مدخل ومخرج المنطقة من شارع حصة، وذلك تنفيذاً لخطة رصف الطرق الداخلية في المناطق السكنية في إمارة دبي، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر محمد الطاير: «يأتي تنفيذ مشروع الطرق الداخلية في إطار حرص الهيئة على تطوير البنية التحتية الأساسية من أعمال الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية».

وأشار إلى أن مشروع الطرق الداخلية يبلغ طوله ستة كيلومترات و400 متر، ويقع المشروع في حدائق محمد بن راشد محاطاً بالبرشاء جنوب الثانية من الشمال، والحبية الأولى والرابعة من الجنوب، و«موتور سيتي» والمدينة الرياضية، وأرجان من الشرق، والبرشاء جنوب الرابعة من الغرب، ويتضمن المشروع أيضاً أعمال إنارة الطرق، ومواقف للسيارات، ومحطات للحافلات.

وأضاف أن المشروع يسهم في تسهيل الوصول للمواقع الموجودة ضمن منطقة البرشاء جنوب الثالثة التي جرى تشييدها، أخيراً، ويخدم أكثر من 4500 نسمة يقطنون في تلك المنطقة، كما يسهم المشروع في تحسين مداخل المنطقة لترتفع طاقتها الاستيعابية بنحو 1500 مركبة في الساعة على مدخل ومخرج المنطقة من شارع حصة، إضافة إلى تحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق الحالية في منطقة أرجان، لتمكين سكان المنطقة من الدخول والخروج من شارع أم سقيم من جهة، ومن خلال شبكة الطرق في منطقة البرشاء جنوب الثانية من جهة أخرى.

وأوضح أن الهيئة تعتزم في المرحلة المقبلة تنفيذ مشروع طرق داخلية في منطقة القوز الثانية، الواقعة بين شارعي الخيل وميدان، حيث سيجري تنفيذ شبكة من الطرق الرئيسة بطول 16 كيلومتراً، وتنفيذ أعمال بنية تحتية تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، وتوفير ممرات المشاة الآمنة، وتسوية مناسيب السكك بين المنازل، كما ستقوم الهيئة برصف طرق داخلية في منطقة ند الشبا الثانية، بطول 12 كيلومتراً، وتنفيذ مواقف موازية، وأعمال إنارة، بالإضافة إلى الربط مع شبكة صرف مياه الأمطار والصرف الصحي، إلى جانب تقييم الطرق الداخلية القائمة البالغ طولها 27 كيلومتراً من الناحية الهندسية والسلامة المرورية وتصريف مياه الأمطار.

وأشار إلى أن خطة الهيئة لرصف الطرق الداخلية في المناطق الداخلية خلال المرحلة المقبلة ستشمل منطقة ند الشبا 2، وهي منطقة سكنية تحدها ثلاثة طرق رئيسة، هي طريق دبي ـ العين من جهة الغرب، وشارع ند الحمر من جهتي الشرق والجنوب، وشارع المنامة من جهة الشمال، مشيراً إلى رفع كفاءة الحركة المرورية للطرق الداخلية في ند الشبا الثانية من حيث السلامة والتدفق المروري وتحسين المداخل والمخارج في المنطقة، وتنفيذ طرق ووصلات تخدم جميع قطع الأراضي داخل المنطقة، وتوفير مدخلين ومخرجين جديدين من وإلى شارع المنامة وشارع ند الحمر.

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