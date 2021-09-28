الشارقة الخيرية تحتفي بإجراء 1200 عملية قلب للأطفال

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

تعتبر حملة «القلوب الصغيرة» التي تُعنى بتوفير الرعاية الطبية للأطفال مرضى القلب في البلدان التي تشملها أعمال الجمعية، إلى جانب المساعدات التي تقدمها الجمعية لمرضى القلوب داخل الدولة من أهم الحملات الطبية التي تنفذها جمعية الشارقة الخيرية خارج الدولة بشكل مستمر حيث بلغت أعداد العمليات التي تم إجراؤها منذ بدء العمل بالمشروع في العام 2009 وحتى نهاية العام الماضي قرابة 1200 عملية ما بين عمليات القسطرة والقلب المفتوح تم تنفيذها في الهند وبنجلاديش والسنغال وموريتانيا والمغرب والسودان وتنزانيا وطاجكيستان وذلك وفق التقرير الذي أصدرته الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للقلب الذي يوافق 29 من شهر سبتمبر من كل عام.

وتسير الجمعية حملات منظمة تتكون من طاقم طبي متخصص برئاسة رئيس الفريق الطبي لحملة القلوب الصغيرة الدكتور أحمد الكمالي إلى البلدان التي تشملها اعمال ومشاريع الجمعية.

وقال المدير التنفيذ لجمعية الشارق الخيرية عبدالله سلطان بن خادم أنه وفي إطار مساعي الجمعية لتنفيذ رؤيتها الهادفة إلى التركيز على الأعمال التي تلمس احتياجات الإنسان الضرورية بشكل مباشر وعلى رأسها الصحة والتعليم تم إطلاق حملة «القلوب الصغيرة» والتي تستهدف توفير رعاية للأطفال المصابين بأمراض قلبية ويحتاجون لإجراء جراحة عاجلة بالقلب إذ تقوم الجمعية بتسيير الحملات الطبية التي يتوفر بها فريق طبي متكامل ليقوم بإجراء العمليات الجراحية للأطفال في البلدان النامية والتكفل بكافة تكاليف الحملة من تبرعات المحسنين، مشيرا أن هذا المشروع يقوم بعمل جليل من خلال تسخير تبرعات المحسنين فيما يدخل البهجة إلى نفوس الفئات المستحقة وذويهم.

وتابع أن الجمعية خلال العام المنقضي ساعدت داخل الدولة نحو 145 حالة في دفع تكاليف عمليات عدد من مرضى القلب كالقسطرة والقلب المفتوح، إلى جانب المساهمة بالمبالغ المتبقية لعدد من الحالات المتعسرة وتوفير الأدوية للحالات المسجلين بكشوف الجمعية التي تحتاج لها بشكل دوري، متوجها بالشكر الجزيل لكل من ساهم وتبرع لهذا المشروع الجليل وهذه الحملة المؤثرة في حياة الكثيرين.

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