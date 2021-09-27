مركز جديد لفحص المركبات الثقيلة في العين

المصدر: العين- الإمارات اليوم

افتتحت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مواصلات الامارات مركزاً جديداً للفحص الفني للمركبات الثقيلة في منطقة الهير بمدينة العين ضمن جهودها للتسهيل على المتعاملين وتقديم خدمات ريادية بالقرب من التجمعات السكنية وفي إطار خطة التوسع بإقامة مراكز الفحص الفنية على مستوى الإمارة.

ويقدم مركز فحص المركبات خدمات: «تسجيل و تجديد» وفحص اشتراطات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وفحص المعدات «تسجيل تجديد» وفحص تغيير البيان، وفحص تصدير خارج الدولة و فحص تحويل داخل الدولة، وفحص تصدير خارج الدولة وفحص تحويل داخل الدولة.

وأوضح نائب مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية العقيد مطر عبيد الظاهري أن المركز الجديد يقدم كافة الخدمات اللازمة لفحص المركبات الثقيلة بصورة توزع الجهد وتخفف من حركة المركبات الثقيلة على الطرق بما يعزز السلامة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين و تحقيق تطلعات المؤسسات والأفراد في مجال خدمات الفحص الفني.

وأشادت الرئيس التنفيذي بالإنابة لمواصلات الإمارات فريال توكل بالتنسيق والتعاون مع شرطة أبوظبي موضحة ان افتتاح المحطة يأتي ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى نشر مراكز تقديم الخدمة في كل مناطق الدولة، بهدف اختصار المسافات والوقت على المتعاملين من ملاك المركبات الثقيلة وسائقيها وتسهيل إنجاز خدمات التسجيل وتجديد الترخيص وغيرها من الخدمات في مراكز الفحص، بما يجعلها خدمات أكثر تميزاً وتوافقاً مع أرقى الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة وتحقق الرضا والسعادة لدى الشركاء والمتعاملين.

وذكرت أن المحطة الجديدة هي التاسعة من نوعها في الإمارة، و تتميز بمواقف مريحة للمتعاملين، ومكاتب لموظفي إسعاد المتعاملين والعاملين بالفحص الفني، علاوةً على مكاتب تجارية لخدمة المتعاملين والشركات.

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