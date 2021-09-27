حمدان بن زايد يطلع على مبادرات الهلال الأحمر الإنسانية للاجئين الروهينغا في بنغلاديش

المصدر: كوكس بازار - وام

أجرى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اتصالا هاتفيا برئيس وفد الهيئة سلطان الدرمكي الموجود حاليا في منطقة كوكس بازار لافتتاح المرحلة الثانية من المشاريع الخدمية التي تنفذها الهيئة لصالح اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش، ومتابعة سير العمل في عدد من المشاريع الأخرى الجاري تنفيذها التنموية التي تنفذها الهيئة لتحسين حياة اللاجئين وتعزيز قدرتهم على مواجهة ظروف اللجوء الصعبة، إلى جانب الإشراف على تقديم المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية للاجئين.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على مبادرات الهيئة في المجالات الإنسانية في بنغلاديش والجهود المبذولة لتعزيز استجابة الهيئة تجاه الأوضاع هناك، ووقف سموه على سير العمل في عدد من المشاريع التي سيتم افتتاحها مستقبلا ضمن المرحلة الثالثة لصالح اللاجئين.

ووجه سموه بتوفير المزيد من الاحتياجات للاجئين الروهينغا في مخيمات بنغلاديش، وتلمس أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم لهم في ظروفهم الراهنة.

وكان وفد من الهلال الأحمر قد وصل مؤخرا إلى منطقة كوكس بازار لافتتاح عدد من مشاريع الإيواء والمياه والإصحاح وتعزيز القدرات وتقديم المزيد من المعونات الإغاثية للاجئين.

وتحظى عمليات الهيئة الإغاثية للروهينغا بمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وتأتي في إطار اهتمام الدولة وقيادتها الحكيمة بقضية اللاجئين الفارين من ميانمار نتيجة تصاعد وتيرة الأحداث هناك، وكدأبها دائما تتجاوب الدولة مع أوضاع اللاجئين في كل مكان وتعمل على تخفيف معاناتهم وتحسين سبل حياتهم، عبر مساعداتها المباشرة لهم ودعمها اللامحدود للمنظمات الإقليمية والدولية التي ترعى شؤونهم وتوفر لهم سبل الحماية.

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