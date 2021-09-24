توظيف.. برنامج تطوعي لتدريب الشباب على مساعدة فِرَق عمل بـ «إكسبو 2020»

المصدر: إعداد : أشرف جمال

أعلنت جهات حكومية فتح باب التقدّم لبرنامج تطوّعي وتدريبي للشباب من الكوادر الوطنية والمقيمة داخل الدولة من الجنسين، للالتحاق بفريق عمل تنظيم المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2021، الذي سيقام خلال معرض «إكسبو 2020».

وحددت الجهات ست مهام سيتم تدريب وتأهيل الملتحقين بالبرنامج التطوعي عليها، تشمل «مساعدة فريق العمل في الأعمال الإدارية للمؤتمر، وتنظيم الوجود في أرض الحدث قبل المؤتمر وأثناءه، وداخل القاعات المخصصة للحدث، وتقديم الدعم والمساندة لقيادة الفريق التطوعي مع الشركة المنظمة، وإعداد التقارير اللازمة وكتابة (التوصيات، مقترحات، تحديات)، ومساعدة فريق العمل في أي أعمال توكل لهم (إدارية، فنية، لوجستية)، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الأخرى الداعمة للمؤتمر في حال تطلب الأمر».

ووفقاً لشروط الالتحاق بالبرنامج، يجب على المتقدمين أن يكونوا من حَمَلة شهادات عليا في تخصص العلاقات العامة، ويتسمون بعدد من المهارات أبرزها «مهارة التواصل مع الجمهور، والتحدث بلباقة، ومهارة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس وغيرها، ومهارات البحث المكتبي والقدرة على كتابة التقارير، ومهارات إدارية (سكرتارية)، والإلمام التام باللغتين العربية والانجليزية كتابةً وتحدثاً، بجانب القدرة على حلّ المشكلات ووضع التوصيات والحلول، وأخيراً، شغف العمل في القطاع الثقافي الإبداعي، والقدرة على ترجمته للواقع من خلال تقديم المقترحات»، داعية الراغبين في التقدّم للالتحاق بالبرنامج ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى إرسال السير الذاتية والوثائق والشهادات مع طلب الالتحاق بالبرنامج على البريد الإلكتروني:

.dept.training12@gmail.com

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