على مكتب المسؤول

المصدر: الإمارات اليوم

«دو»

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) خصمت 5118 درهماً من البطاقة الائتمانية الخاصة بي بداعي قيمة هاتف محمول تم التعاقد عليه، علماً بأني أكدت أن التعاقد على الهاتف المتحرك تم الاتفاق على سداده على مدار 24 شهراً، وسددت منه بالفعل أربعة أشهر، وتواصلت مع خدمة العملاء على مدار 10 أيام متتالية، وعلل الموظفون بأن هناك خطأ في النظام سيتم معالجته على مدار 15 يوماً، وللأسف لم تتم معالجة هذا الخطأ رغم وعود الموظفين المتتالية، لذا أناشد المسؤولين في الشركة النظر في شكواي. (سيد مصطفى)

بلدية عجمان

نعاني نحن المتسوقين في شارع الشيخ عمار بن حميد النعيمي في عجمان عدم التزام متسوقين بالإجراءات السليمة عند التخلص من الكمامات المستعملة، إذ يلقونها في المواقف العامة من دون مراعاة لاحتمال تسببها في انتشار العدوى بفيروس كورونا، أو تلويثها للبيئة، وهذا يعتبر سلوكاً غير حضاري.

لذا أناشد المسؤولين في البلدية النظر في هذا الأمر. (أبومحمد)

بلديات

نشكو نحن سكان في الإمارات الشمالية انتشار محال بيع مستلزمات التدخين بالقرب من الأحياء السكنية، حيث إن بعض أصحابها يبيعون الدخان ومستلزماته لمن هم دون سن الـ18 عاماً، ما يثير مخاوف الأهالي، وما تشكله هذه المحال من خطورة في تغيير سلوك الشباب.

لذا نناشد المسؤولين في بلديات الإمارات الشمالية النظر في هذا الأمر. (أبوعمر)

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