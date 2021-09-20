رئيس الدولة يتلقى رسالة شُكر جوابية من الرئيس الإيراني

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة شكر جوابية من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وذلك رداً على التهنئة التي بعث بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لفخامته بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية.

وأعرب الرئيس الإيراني في رسالته عن أمله بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي نظراً لما تمتلكه الإمارات وإيران من إمكانيات كبيرة.

وعبَّر فخامته عن تقديره واحترامه لما تضمنته رسالة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، متمنياً لسموه دوام الصحة، والتوفيق لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة شعبها الأبي.

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