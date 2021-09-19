«طرق دبي» تتصدر الريادة العالمية في «التحول الرقمي»

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، تفوقها في نتائج دراسة المقارنة المعيارية لممارسات إدارة الأصول بالهيئة، الصادرة من شركة أتكنز البريطانية المتخصصة في الاستشارات الإدارية، وأظهرت النتائج تفوق الهيئة في عدة محاور، أهمها: الريادة في إدارة دورة حياة الأصول، وريادة الهيئة في مجال التحول الرقمي لكافة الأنشطة الخاصة بأصولها. وشملت الدراسة جميع مؤسسات وقطاعات الهيئة من خلال مقارنتها على مستوى منظمات دولة عالمية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وسنغافورة، وهونغ كونغ.

وقال مدير إدارة الأصول والممتلكات في قطاع الاستراتيجية والحكومة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات سعيد الرمسي: «تتبنى الهيئة خارطة طريق تتضمن العديد من المبادرات المتميزة في مجال إدارة الأصول والتي تغطي كافة مراحل دورة الحياة، وأن إدارة الأصول الحديثة أصبحت حتمية لأي منظمة أو مؤسسة أو شركة تقدم خدماتها من خلال أصولها، لما في ذلك من فوائد عظيمة ومستدامة».

وأشار الرمسي إلى أن الهيئة خطت خطوات واسعة وسجلت إنجازات عديدة ومتميزة على المستويين الإقليمي والدولي في تطبيق نظام إدارة الاصول الذي كان له أثرٌ كبير على سمعتها، بحصولها على العديد من الشهادات الدولية والاعترافات العالمية سواء من المعهد البريطاني لإدارة الأصول أو غيرها من المؤسسات العالمية.

وذكرت الدراسة تميز الهيئة في مجال التحليل المتميز للاحتياج والتخطيط المتكامل للاستحواذ على الأصول، وتميزها في إيجاد منظومة الرقابة على أداء وحالة الأصول الفنية والتقنية، وأشادت الدراسة بتطور وجودة الأداء لمصنع الأرقام التابع للهيئة إذ يعتبر الأول من نوعه بجهات المقارنة، فضلاً عن أدائها المتفوق في عملية التخطيط المستمر والالتزام بخطط الاحلال للأصول والتخلص منها في مراحل محددة معتمدة بذلك على معايير عدة.

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