أبوظبي توقف استخدام "السوار" للقادمين من الخارج والمخالطين

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي وقف استخدام السوار الإلكتروني للحجر المنزلي للقادمين من السفر والمخالطين لحالة إيجابية، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021. ويقتصر استخدام السوار الإلكتروني على الحالات الإيجابية.

وحثت اللجنة المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع والحفاظ على المكتسبات الصحية المحققة وتعزيز التعافي المستدام في الدولة.

الغاء «فحص كورونا» لدخول أبوظبي من داخل الدولة

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