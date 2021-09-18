الغاء «فحص كورونا» لدخول أبوظبي من داخل الدولة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي عن تحديث إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، واعتمدت إلغاء متطلبات فحوصات كوفيد-19 للدخول، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021.

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن تحقيق خفض نسب الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة، وتطبيق نظام المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة.

وستواصل اللجنة مراقبة الوضع الوبائي، وتحث المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع وحفاظاً على المكتسبات الصحية المحققة لتعزيز التعافي المستدام في الدولة.

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