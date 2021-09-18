بلدية خورفكان تخالف وتنذر 29 منشأة بيطرية خلال 8 أشهر

المصدر: سمية الحمادي ■ خورفكان

أفادت بلدية خورفكان بأن قسم الخدمات البيطرية نفذ 1075 جولة تفتيشية مفاجئة للتأكد من مدى التزام المنشآت بالأنظمة والشروط منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، أسفرت عن مخالفة وإنذار 29 منشأة بيطرية ومحال وأسواق بيع حيوانات؛ لمخالفتها للقوانين والأنشطة التجارية الخاضعة للرقابة البيطرية.

وأكدت مدير بلدية مدينة خورفكّان، المهندسة فوزية راشد القاضي، أن البلدية لا تدخر جهداً لخدمة الجمهور من مواطنين ومقيمين ومؤسسات عامة وخاصة، بما يسهم في الارتقاء بالمناطق التابعة لها والخدمات المقدمة للسكان بجودة عالية في ظل أزمة جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية والرقابية على المحال والمنشآت البيطرية طوال العام، للتأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين الخاصة، لافتة إلى أن الخدمات البيطرية ذات أهمية وتعود بشكل أساسي على صحة المواطنين والمقيمين، نظراً لتقديم الخدمات لمربي الماشية وتقديم الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية لهذه الحيوانات.

وأضافت القاضي أن مجمل الحملات التفتيشية في شعبة الخدمات البيطرية منذ بداية العام بلغت 1075 حملة، تم إنذار 23 منشأة بيطرية ومخالفة ستة أخرى.

وفي قسم الصحة العامة أوضحت القاضي أنه تم إنذار 296 منشأة ومخالفة 239 أخرى، من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة خلال الفترة الماضية إلى جانب مصادرة مواد سائلة بلغت 226 ألفاً و815 لتراً، و134 ألفاً و64 طناً مواد جافة غير صالحة للاستخدام. وأشارت القاضي إلى أن القسم أصدر 64 رخصة جديدة وجدد 273 رخصة ومخالفة 239 رخصة وإلغاء بنود إنذارات 187، واستخراج 1912 شهادة لياقة صحية و726 تطعيم مرض الكبد الوبائي.

وأضافت أن مجمل عدد معاملات استرجاع الأمانات في شعبة الإيرادات في قسم الشؤون المالية بلغ 287 معاملة، والإيراد المسترد 12 معاملة، بينما بلغ عدد المعاملات في النظام المالي 539 معاملة، وفي نظام التحصيل 7184 معاملة، وحركة تعديل الشيكات خمس معاملات.

1075 جولة تفتيشية مفاجئة نفذها قسم الخدمات البيطرية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news