617 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 714 وحالتا وفاة

المصدر: أبوظبي ■ وام

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 617 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 714 حالة جديدة لمصابين بكورونا، ووفاة حالتين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس.

وأفادت الوزارة بأنه تم إجراء 351 ألفاً و718 فحصاً جديداً، أسهمت في الكشف عن 617 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 730 ألفاً و135 حالة.

وأعلنت عن وفاة حالتين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2066 حالة. وكشفت عن شفاء 714 حالة لمصابين بكورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 721 ألفاً و367 حالة.

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