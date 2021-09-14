المصدر: الإمارات اليوم

أسعار

لاحظ مستهلكون أن بعض محال بيع الحيوانات والطيور بالفجيرة تفرض قيمة مضافة على أسعار بعض الحيوانات على الرغم من أن هذه المحال غير مدرجة ضمن قائمة الضرائب، مطالبين الجهات المختصة بتكثيف عمليات الرقابة وفرض مخالفات.

صالونات

شكت مرتادات لصالونات التجميل النسائية في إمارة الشارقة عدم جدية باقات العروض الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر التي تعلن عنها هذه الصالونات، فعدد الجلسات الفعلي المقدم للمشتركات يختلف عن المعلن عنه.

حسابات

أفاد متعاملو بنوك بالدولة بأن التطبيقات الذكية الخاصة بحساباتهم المصرفية تتعرض لتوقف مؤقت قد يستمر أياماً، ما يعيق التحويلات المالية ويؤخر دفعهم لفواتيرهم الاستهلاكية المختلفة.

متاحف

أثنى زوار متاحف الشارقة على الخدمات المتميزة المقدمة لهم من قبل الموظفين والمرشدين الذين يتولون تعريفهم بكل الأقسام ومحتوياتها من وثائق ومقتنيات أثرية قديمة، بالشرح المفصل والوافي.

مكالمات

أبدى مواطنون ومقيمون استياءهم من المكالمات الدعائية الهاتفية، خصوصاً من قبل البنوك وشركات الوساطة المالية والسمسرة، مؤكدين أنها تسبب لهم إزعاجاً شديداً، خصوصاً أن الموظفين التابعين لهذه الجهات يتصلون في أوقات مختلفة من اليوم رغم إخبارهم بعدم الرغبة في ما يعرضونه. وطالبوا باتخاذ إجراءات للحد من هذه المكالمات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم0552299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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