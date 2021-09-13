"الألعاب الحكومية 2021" تنطلق في الـ9 من ديسمبر المقبل ولمدة 3 أيام

المصدر: موقع الإمارات اليوم

​عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بضرورة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية إطلاق النسخة الثالثة من "الألعاب الحكومية"، خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2021، تأكيداً على مكانة دبي وقدراتها على التعامل بكل كفاءة مع الوضع الاستثنائي العالمي الراهن، حرصها الكبير على استئناف الأنشطة الرياضية وكذلك تشجيع أفراد المجتمع على ممارستها.



وبنسخة استثنائية تعدّ الأولى من نوعها، تضيف الألعاب الحكومية فئة جديدة لتحدي المجتمع إلى جانب فئة الجهات الحكومية، إذ ستفتح لأول مرة المجال أمام مختلف الفئات المجتمعية من المواطنين والمقيمين في عموم دولة الإمارات للمشاركة في الألعاب، تعزيزاً لمفهوم العمل الجماعي وبث الروح الإيجابية والتناغم المجتمعي، بالإضافة إلى إثراء روح المنافسة والتحدي بين الفرق.



وبهذه المناسبة، قال مدير الألعاب الحكومية مروان بن عيسى، "بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نعلن إطلاق النسخة الثالثة من الألعاب الحكومية خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر المقبل، ويسعدنا طرح تحدٍ خاصٍ لأفراد المجتمع كفئة جديدة تسمح بمشاركة عامة الناس من كافة أنحاء الدولة، وذلك بناء على ما لمسناه من رغبة الجمهور خلال الدورتين السابقتين، حيث بينت الاستفتاءات تطلع الجمهور للمشاركة في التحديات، الأمر الذي من شأنه زيادة روح الحماس وتحفيز المنافسة وزيادة المشاركة من مختلف فئات المجتمع".



وأضاف مدير الألعاب الحكومية: "تأتي بطولة هذا العام في إطار مختلف حيث تقرر تنظيم الفعالية في حي دبي للتصميم D3، أحد أهم المناطق الحيوية بدبي بما يميزه من مساحات مفتوحة ومرافق متنوعة"، منوهاً بالتزام اللجنة المنظمة تطبيق كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي، للحفاظ على سلامة الفرق المشاركة وجماهير الحضور لتحقيق نجاح جديد يضاف إلى سجل الدورات السابقة للألعاب الحكومية والتي شهدت إقبالاً واسعاً من المشاركات المحلية والإقليمية والعالمية.



بدء التسجيل



وأعلنت اللجنة المنظمة عن بدء التسجيل للمشاركة في الألعاب الحكومية واستقبال طلبات المشاركة من الجهات الحكومية سواءً المحلية أو الاتحادية، إضافة إلى تسجيل الفرق المشاركة في تحدي فئة المجتمع، فهو يمتاز بطابعه الخاص، ولزيادة روح التشويق والتنافس تقرر إخضاع الفرق المجتمعية لمرحلة التصفيات والتي سيتأهل من خلالها عدد من الفرق للمشاركة في البطولة، وذلك خلال الفترة من 15 سبتمبر وحتى 30 أكتوبر 2021.



نجاح مستمر

وحظيت الألعاب الحكومية خلال الدورات الماضية بمشاركة محلية وعالمية واسعة، حيث شارك في الدورة الأولى 90 فريقاً للرجال و64 فريقاً للسيدات ما مجموعه 154 فريقاً، وقد شارك في تنظيم الحدث أكثر عن 300 متطوع و22 ألف مشجع. في حين شارك 168 فريقاً في الدورة الثانية، بواقع 106 فريقاً للرجال و62 فريقاً للسيدات، بمشاركة 540 متطوعاً عملوا على إنجاح الحدث.



وشاركت مجموعة من الفرق الدولية في الدورتين السابقتين ومنها فرق: السعودية، والبحرين، ومصر، والأردن، وتونس، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأرمينيا، وتايلاند وغيرهم، حيث كان للمشاركة الدولية أثرها في رفع مستوى المنافسة.



وتقام الدورة الثالثة لبطولة الألعاب الحكومية بتحدياتها الفريدة التي تدمج بين القوة البدنية والقدرات الذهنية والتفكير الاستراتيجي لضمان تحقيق أكبر قدر من الحماس والمنافسة بين الفرق المشاركة، بإشراف وتنظيم المجلس التنفيذي لإمارة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.



­ويمكن التعرف على مزيد من المعلومات حول الألعاب الحكومية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني http://www.govgames.ae ، أو متابعة حسابات البطولة على منصات التواصل الاجتماعي الانستغرام وتويتر وفيسبوك @GovGames.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news