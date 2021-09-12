القمة العالمية الشرطية تنطلق 13 مارس 2022 في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تعلن القيادة العامة لشرطة دبي إطلاق القمة العالمية الشرطية في دبي، المؤتمر والمعرض الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لإعداد أجهزة الشرطة، وجهات إنفاذ القانون للتحديات الشرطية الناشئة، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتعاون مع شركة «دي إم جي إيفينتس»، وبدعم الرابطة الدولية لرؤساء الشرطة، في الفترة الممتدة بين 13 و16 من مارس 2022، في مركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020 دبي».

وتعدّ القمة بمثابة منصة رفيعة المستوى لأجهزة إنفاذ القانون، من أجل التعاون وتبادل الأفكار حول أحدث الحلول المطلوبة لتعزيز السلامة العامة والأمن في مواجهة التهديدات المتزايدة والمتعدّدة، بما فيها نمو الشبكات الإجرامية الدولية، والجرائم الإلكترونية عبر الحدود.

وأكد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، أن انعقاد القمّة يعد فرصة مهمّة لالتقاء القيادات الشرطية وجهات إنفاذ القانون، على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، للتواصل مع الحكومات وصانعي السياسات، ومناقشة الأولويات الرئيسة التي تشكّل مستقبل أجهزة الشرطة، منوهاً بأن القمة، وباعتبارها أول حدث من نوعه في المنطقة، ستعزّز من الرؤية الاستشرافية لشرطة دبي، وترسخ قدراتها الابتكارية لمواجهة التحديات في مجال العمل الأمني، وتمنح كل الجهات الشرطية فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة، والاطلاع على آخر المستجدات.

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