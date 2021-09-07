الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يقدم موقع "الإمارات اليوم" بثاً مباشراً للإحاطة الإعلامية حول مستجدات فيروس "كوفيد_19" في الدولة.

الإحاطة_الإعلامية: وفقاً لمؤشر بلومبرغ لقياس مرونة التعامل مع جائحة كوفيد-19، جاءت دولة الإمارات في صدارة الدول إقليميا واحتلت المرتبة 15 عالمياً بتقدمها 3 مراتب منذ يوليو الماضي.

الإحاطة_الإعلامية: نؤكد على مرونة وجاهزية الدولة لمواجهة كافة الظروف الاستثنائية، وذلك بفضل النهج الاستباقي في مواجهة التحديات ودعم القرارات بناءً على قراءة ودراسة الظروف ووضع الخطط والاستراتيجيات لاحتواء تداعيات الجائحة.

لمسنا خلال الفترة الماضية مدى التكامل والترابط الاستراتيجي بين كافة القطاعات، بتزامن وتوازن أدى إلى تحقيق المستهدفات ضمن الخطط الاستباقية.

ننصح أولياء الأمور والكادر التعليمي والأكاديمي بالمسارعة في أخذ التطعيم والذي أصبح متوفر في العديد من المراكز في مختلف إمارات الدولة لضمان توفير بيئة آمنة للتعلم واكتساب المعرفة بكل المقاييس مع التأكيد على جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

بينت آخر إحصائيات التطعيم أن نسبة المطعمين من طلبة المدارس بلغت 36% فيما وصلت نسبة التطعيم للكوادر الإدارية والأكاديمية والخدمية 89.5%، ويعتبر ذلك مؤشر إيجابي يعكس مدى الإقبال على التطعيم ويرفع من نسبة أمان البيئة التعليمية.

شهدنا الأسبوع الماضي مدى مرونة العودة الآمنة لمقاعد الدراسة لأبنائنا الطلبة، وتعاون الكوادر الإدارية والأكاديمية في تأمين التعلم الحضوري وفق البروتوكول المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم.

سيتم الإعلان عن مراكز الفحص التي ستقدم الفحص مجاناً لهذه الفئة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع القطاعين التعليمي والصحي بالإضافة إلى توفيره في المنشآت التعليمية.

يسرنا أن نعلن بأنه وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التربية والتعليم فقد تقرر إجراء الفحوصات المخبرية PCR لجميع الطلبة والكوادر الإدارية والأكاديمية والفنية من فئة المطعمين مجاناً كل 30 يوم في جميع المنشآت التعليمية الخاصة والحكومية في الدولة.

في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التعافي المستدام في كافة القطاعات، نعلن أيضاً عن تحديث بروتوكول إعادة فتح المساجد والمصليات في الدولة.

سيتم السماح بتقليص المسافة بين المصلين من مترين إلى متر ونصف المتر، مع استمرار العمل في غلق أماكن الوضوء والمصليات في الطرق الخارجية.

بالنسبة لصلاة الجنازة، سيتم السماح لخمسين مصلي فقط لإقامة الصلاة مع التأكيد على أن حالة الوفاة غير مرتبطة بالإصابة بكوفيد-19.

بهدف تسهيل الحركة والتنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي يسرنا الإعلان عن اعتماد تطبيقات كوفيد 19 الخاصة بهذه الدول والمعتمدة من وزارة الصحة في كل دولة للدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

من المهم أن نعي بأن الانفتاح التدريجي والعودة للحياة الطبيعية الجديدة يتطلب منا جميعا مشاركة المسؤولية للحفاظ على صحة الجميع وتعزيز ما حققته الدولة من منجزات لاحتواء الجائحة والوصول إلى التعافي.

ندرك بأن الدور المجتمعي ومدى وعيه والتزامه بتطبيقه كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على جميع ما حققته الدولة على الصعيدين المحلي والدولي.

تبنت دولة الإمارات تجارب ناجحة لاحتواء جائحة كوفيد-19، فقد طبقت أفضل الخطط والاستراتيجيات وفق دراسات وأبحاث قامت بها كافة القطاعات المعنية.

تابعوا البث المباشر للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات #كوفيد_19 #الإمارات_اليوم https://t.co/MqkiYsNQzT — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 7, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news