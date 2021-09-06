"اتصالات" تعفي تطبيق الحصن من استهلاك البيانات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت "اتصالات" اليوم عن استخدام تطبيق الحصن لمشتركي الباقات المفوترة والمدفوعة مسبقاً في الأماكن العامة دون الحاجة لتفعيل أو شراء باقة البيانات وإعفاء التطبيق من استهلاك البيانات وعدم احتسابها من رصيد البيانات الخاص بمشتركي الهاتف المتحرك.

وأكد الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات" خالد الخولي التزام اتصالات المتواصل بالمساهمة في دعم جهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني أحدث تقنيات الهاتف المتحرك لإحتواء جائحة كوفيد-19 والتصدي لها والحفاظ على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين والزوّار .

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