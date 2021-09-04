إطلاق خط جديد للحافلات العامة في دبي 9 سبتمبر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن عزمها إطلاقَ خطٍ جديدٍ للحافلات العامة في دبي في 9 سبتمبر الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشبكة الداخلية للحافلات والتكامل مع وسائل النقل الجماعي الأخرى في الإمارة، وذلك كما ذكرت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وأضافت الهيئة أنها ستجري تعديلات على 3 خطوط أخرى في التاريخ ذاته. وتفصيلا، سيكون مسار الخط الجديد رقم (SM1) من محطة حافلات سوق الذهب مروراً بشارع الخليج إلى سوق المرفا في جزر ديرة بزمن تقاطر كل (60) دقيقة.

من جهة أخرى، سيتم تعديل مسار خط الحافلات رقم (14) بالقرب من موقف الصفا لتغطية محطة حافلات الخليج التجاري جهة البحر.

وسيتم تعديل مسار الخط (F51) بالقرب من محطة مترو مجمع دبي للاستثمار كما سيتم تعديل مسار الخط رقم (F55) في منطقة إعمار الجنوبية لتغطية مناطق سكنية إضافية.

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