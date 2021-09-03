محمد بن راشد يعلن عن أفضل وأسوأ 5 جهات في الخدمات الرقمية بالحكومة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن أفضل وأسوأ خمس جهات في الخدمات الرقمية بالحكومة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على " تويتر ".. " الإخوة والأخوات .. وجهنا قبل ٣ أشهر بتقييم الخدمات الرقمية للحكومة… وبعد استطلاع رأي ٥٥ ألف متعامل حول رأيهم في خدمات ٣٠ جهة حكومية.. نرفق لكم أفضل خمس جهات وأسوأ خمس جهات في الحكومة.. ونعطي ٩٠ يوماً فرصة لتحسين الخدمات سنعيد تقييم الجهات الأسوأ بعدها لاتخاذ قرار بشأنها"

أفضل الجهات في الخدمات الرقمية

1ـ وزارة الداخلية

2ـ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

3 ـ وزارة الخارجية والتعاون الدولي

4 ـ وزارة التغير المناخي والبيئة

5 ـ وزارة تنمية المجتمع

أسوأ الجهات في الخدمات الرقمية

1ـ وزارة التربية والتعليم

2ـ الهيئة الإتحادية للضرائب

3 ـ هيئة الأوراق المالية والسلع

4 ـ الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

5 ـ وزارة الطاقة والبنية التحتية

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