شرطة أبوظبي تثقف مشرفي الحافلات المدرسية بـ «العودة الآمنة»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي ورشة العودة الآمنة لطلبة المدارس. ودعت الورشة سائقي الحافلات المدرسية إلى الالتزام بقوانين السير والمرور والسرعات المحددة، كما حثت مشرفيها على ضرورة التأكد من صعود ونزول الطلاب من الحافلة قبل تحركها وعدم وقوف الطلاب خلف الحافلة بعد نزولهم منها، وابتعادهم عنها بمسافة آمنة، والتأكد من نزول وصعود الطلاب بسلام وجلوسهم على مقاعدهم داخل الحافلة بطريقة آمنة.

وطالبت سائقي الحافلات المدرسية بعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وربط حزام الأمان، والتأكد من أخذ الطلاب من محطات صعودهم ونزولهم الحافلة من الأماكن الآمنة.

ودعت إلى تشغيل إشارة قف الجانبية على الحافلات في حالة صعود ونزول الطلاب منها، مشيرة إلى تطبيق المادة رقم (90) على سائقي الحافلات المخالفين التي تنص على غرامة 500 درهم و6 نقاط في حالة عدم التزامهم بفتح إشارة قف في حالة صعود ونزول الطلاب من الحافلة.

وناشدت الأهالي الالتزام بقانون السير والمرور، وايقاف مركباتهم في حالة فتح إشارة (قف) الجانبية للحافلات، لافتة إلى تطبيق إجراءات رادعة مع تكثيف الضبط المروري ومخالفة السائقين غير الملتزمين بالتوقف، وتطبيق المادة (91) عليهم بمخالفتهم بغرامة 1000 درهم و10 نقاط مرورية.

وأكدت أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها والتباعد ولبس الكمام لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الطلبة.

الشرطة ناشدت الأهالي إيقاف مركباتهم في حالة فتح إشارة «قف» الجانبية للحافلات المدرسية.

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