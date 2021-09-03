شرطة أم القيوين تخفض قيمة المخالفات 50%

المصدر: أم القيوين ■ وام

أعلنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين عن تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%، خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من سبتمبر الجاري. وتُستثنى من ذلك المخالفات الخاصة بالمادة (1) (أ، ب) المتعلقة بقيادة المركبة بطريقة تعرّض حياة السائق وحياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، إضافة إلى المخالفات الخاصة بالمادة (73) التي تشمل إحداث تغييرات في محرك المركبة أو قاعدتها (الشاصي) من دون ترخيص.

كما تشمل الاستثناءات مخالفات التعليمات والتدابير الاحترازية الصادرة وفق قرار النائب العام رقم (38) لسنة 2020 والمعدل بالقرار رقم (54)، في ما يتعلق بلائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news