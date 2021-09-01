"طرق دبي" تفتتح المحطة قبل الأخيرة في خط مترو "إكسبو"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، محطة مترو (عقارات جميرا للجولف) للجمهور قبل انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي.

وأفادت الهيئة بأن محطة "عقارات جميرا للجولف"، أكبر محطة نفقيه تحت مستوى سطح الأرض على خطي المترو الأحمر والأخضر في دبي، حيث تبلغ مساحتها 28700 متر مربع، وطولها 232 متراً، وطاقتها الاستيعابية 11555 راكباً في الساعة، خلال أوقات الذروة، ونحو 250 ألف راكب يومياً.

وأضافت الهيئة أن المحطة تضم رصيفين لصعود القطارات، وأربعة مواقف للحافلات، و20 موقفاً لمركبات الأجرة ونزول وصعود الركاب وموقفين لأصحاب الهمم بالإضافة إلى ما يزيد عن 400 موقف سيارات (مواقف عامة) غير مدفوعة الأجرة ضمن منطقة محطة عقارات جميرا للجولف. كما تضم 14 محلاً للاستثمار التجاري، مساحتها 466 متراً مربع، إضافة لأربع مساحات تأجير لمنافذ البيع بالتجزئة.

وتحمل التصاميم الخارجية لمحطات مسار 2020 نمطاً معمارياً متميّزاً ومطوّراً عن تصاميم المحطات، التي نُفِّذَت على طول خطي المترو الأحمر والأخضر. وقد اشتمل تصميم محطات مترو مسار 2020 على أنماط مختلفة منها المحطة الأيقونية داخل موقع معرض إكسبو 2020 حيث صُمِّمَت على شكل جناح طائرة لتعكس انطلاقة مدينة دبي المستقبل نحو الابتكار، والمحطة التبادلية (محطة جبل علي) للربط بين مسار 2020 والخط الأحمر لمترو دبي والمحطات العلوية بتصميمها المشابه والمطور عن تصاميم محطات المترو الحالية وذلك حفاظاً على هوية وشكل مترو دبي.

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