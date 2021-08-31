المصدر: الإمارات اليوم

مشروع

يدرس أحد اللاعبين الأجانب في الدوري الإماراتي اقتراحاً تلقاه من أحد المشجعين، الذين يرتبط بهم بصلة قوية، هو إقامة مشروع تجاري برأسمال مشترك بينهما، إذ تنحصر الخيارات المعروضة على اللاعب بين مطاعم وصالة لياقة بدنية.

زيّ

اشتكى ذوو طلبة ارتفاع ثمن الزي المدرسي الذي تقدمه مدارس أبنائهم، إذ إنه أعلى بكثير من قيمة نوعية الخامات المصنوع منها، والتي تباع بأسعار بسيطة، مؤكدين أن هذا الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الزي المدرسي، يدفعهم إلى شرائه من الخارج، بتكلفة تصل إلى النصف.

محاولات

فشلت محاولات أحد اللاعبين الذين لم يتم قيدهم في الموسم الماضي، في كشوف رابطة دوري المحترفين، في البحث عن ناد يلعب له هذا الموسم الجاري، إذ جاءت جميع الردود صادمة له، وقوبلت بالرفض، ما قد يدفع اللاعب للبحث عن ناد في الهواة، رغم أنه رفض فكرة اللعب في غير دوري المحترفين، وفضّل عليها الجلوس في بيته.

دراجات

شكا سائقون في إمارة الشارقة انتشار الدراجات النارية التي يقودها أطفال صغار في الشارع، بتهورٍ شديد، يعرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، والغريب أن هذه الدراجات لا تحمل أرقاماً، ما يجعل التعرف إليها في حال التسبب في حادث مروري أمراً صعباً.

تغيير

لجأت مدارس خاصة إلى تغيير مناهجها الدراسية بشكل مفاجئ، العام الدراسي الجاري، للتحايل على ممارسات تبادل الكتب التي يقوم بها ذوو طلبة، لعدم تأثر أرباحها من هذا البند، وفق أولياء أمور.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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