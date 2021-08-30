الطقس المتوقع على الدولة في الأيام المقبلة

المصدر: أبوظبي - وام





توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يسود البلاد ، اليوم، طقس صحو إلى غائم جزئيا و تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا مغبر نهارا مع احتمال تكون بعض السحب شرقا بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

و يكون الطقس غداً المقبل صحوا إلى غائم جزئيا و تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا و مغبرا نهارا مع احتمال تكون بعض السحب شرقا بعد الظهر و تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س و البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد الأربعاء المقبل طقسا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا مغبرا أحيانا نهارا و تتكون بعض السحب شرقا بعد الظهر و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س و البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويسود الدولة يوم الخميس المقبل طقس صحو إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا مغبر نهارا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا بعد الظهر و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. و البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الجمعة القادم صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا مغبرا نهارا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا بعد الظهر.. و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س و البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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