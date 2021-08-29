دبي تستضيف أكبر مهرجان للرياضات الالكترونية في مارس المقبل

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

تأكيداً لمكانة دبي الرائدة كمركز عالمي لصناعات تكنولوجيا المستقبل ووجهة رائدة لتطوير الرياضات الافتراضية والمحتوى الرقمي على مستوى المنطقة والعالم، أعلنت براند دبي الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن استضافة دبي للنسخة الأولى من مهرجان الرياضات الالكترونية والقصص المصورة و ثقافة البوب و اليوتيوب POPC Live الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط الذي سيقام في مارس 2022 .

وسيستمر المهرجان الذي تنظمه شركة غالاكسي رايسر Galaxy Racer (GXR) ، إحدى الشركات الرائدة في مجال الرياضة الإلكترونية ومقرها دبي، بالتعاون مع شركة الترفيه Waverider على مدى خمسة أيام تشمل العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ستقام للمرة الأولى على مستوى المنطقة، والتي تشمل الرياضات الالكترونية والقصص المصورة (الكومي كون(وثقافة "البوب" لهواة "اليوتيوب".

وجهة رائدة

وفي هذه المناسبة قالت نهال بدري، مديرة "براند دبي": "إن استضافة مهرجان POPC Live الأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى في دبي يأتي في إطار تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة لصناعة المستقبل، وضمن الجهود التي يقودها المكتب الإعلامي لحكومة دبي لتحويل المدينة إلى مركز عالمي لصناعة الرياضات الافتراضية، ومنصة لإقامة وتنظيم واستقطاب بطولات عالمية يشارك فيها أفضل اللاعبين وأشهرهم من مختلف أنحاء العالم".

وأضافت بدري: "تأتي استضافة دبي مثل هذا المهرجان وغيره من الفعاليات العالمية التي تنظمها دبي ضمن اجندتها السنوية، كجزء من جهودنا الرامية لإبراز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في مجال الرياضات الالكترونية والمحتوى الرقمي، واظهار تفردها في الاحتفاء بالطاقات والمواهب والابداعية، بما تمتلكه من بنية تحتية عالمية تمكنها من تحقيق الريادة في هذا المجال".

وأشارت مديرة براند دبي إلى أن الشراكة بين Galaxy Racer و Waverider تدعم تشجيع المواهب والإبداع وريادة الأعمال، وستسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للترفيه والفعاليات الرياضية الافتراضية.

وسيشهد المهرجان حضور نخبة من أبرز مشاهير هذا المجال، كما سيضم منطقة موسعة للرياضات الإلكترونية، وبطولات يشارك فيها أكبر الأسماء في الألعاب الالكترونية والترفيه، إلى جانب جلسات خاصة بثقافة البوب وورش العمل والمؤتمرات والحفلات الموسيقية.

ويوفر مهرجان POPC Live! فرصة لمحبي وعشاق الألعاب الالكترونية للاستمتاع بمجموعة متميزة من الفعاليات، كما سيشهد حضور أكبر المطورين والناشرين وفرق الرياضات الإلكترونية في العالم. بالإضافة لإتاحة الفرصة للزوار أيضًا للتواصل مع نجوم وسائل التواصل الاجتماعي العالميين و روَّاد هذه المجالات.

من جهته، قال عرفات علي خان، الرئيس التنفيذي Waverider: ""يسعدنا أن نحظى مرة أخرى بفرصة المشاركة في تطوير أكبر حدث لثقافة البوب في المنطقة. حيث سيضم المهرجان أبرز المشاهير والعلامات التجارية من جميع أنحاء العالم، كما سيركز على الإبداع وإبراز المعنى الحقيقي للمجتمع وبالإضافة إلى إبراز أفضل محتوى في Waverider، ينصب تركيزنا على المحتوى الجديد والملكية الفكرية من المنطقة إلى المنطقة. وسيكون POPC Live! واحدًا من العديد من الفعاليات التي تهتم بالمحتوى الرقمي والتي من المقرر اقامتها في الأشهر المقبلة ".

وقال بول روي، الرئيس التنفيذي لشركة غالاكسي رايسر: "يسرنا العمل مع Waverider، إحدى الشركات الرائدة في إقامة الفعاليات الخاصة بثقافة البوب في المنطقة، لإقامة POPC Live! في دبي. فهذه التجربة، بالإضافة الى خبرتنا في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتطوير المحتوى وعلاقتنا مع مهرجان GIRLGAMER Esports العالمي، توضح مدى ضخامة هذا الحدث حيث سيكون أكبر احتفال بثقافة البوب والألعاب والرياضات الإلكترونية في المنطقة على الإطلاق ".

فعاليات

من ابرز الفعاليات التي سيتضمنها المهرجان بطولات PUBG Mobile و League of Legends و DOTA2 والتي يتم استضافتها في المنطقة الضخمة المخصصة للرياضات الإلكترونية بالمهرجان. وستتنافس أفضل الفرق العالمية في مختلف البطولات التي سيشهدها الحدث من أجل الفوز بالعديد من الجوائز المالية القيمة. كما ستستضيف The Zone أيضًا نهائيات GIRLGAMER World بالإضافة إلى العديد من البطولات المجتمعية التي تستضيفها Galaxy Racer والتي ستكون مفتوحة للجمهور.

كما سيكون باستطاعة محبي القصص المصورة الهزلية أو ما يعرف "بالكومي كون" من الاستمتاع بالعديد من الفعاليات والتي تتضمن ركن الفنانين ونادي السينما ولقاء المشاهير وغيرها من الفعاليات. بالإضافة الى ذلك، ستضم منطقة العارضين في المهرجان بعضًا من أكبر ناشري الألعاب الالكترونية ودور الكتب المصورة وشركات الألعاب والعلامات التجارية للأفلام والتلفزيون. كما سيستضيف المسرح الرئيسي للمهرجان مجموعة رائعة من الأعمال الموسيقية الإقليمية والعالمية بالتوازي مع مجموعة من العروض التفاعلية

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