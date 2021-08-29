المصدر: الإمارات اليوم

خدمات

تساءل مراجعون لمستشفى الكويت في دبي، البراحة سابقاً، عن موعد تفعيل الخدمات الخاصة بالعمليات الجراحية، لاسيما في ظلّ انخفاض الإصابات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

استرداد

فوجئت مواطنة من تأخر استرداد مبلغ مشتريات من علامة تجارية إماراتية صديقة للبيئة لشهور، علماً أنها قامت بإرجاع المشتريات، متسائلة عن حقوق المستهلك في مثل هذه الحالات.

رقابة

طالب متعاملون إحدى الشركتين المزودتين لخدمات الاتصالات في الدولة، بتقنين عملية التنبيه الخاصة بدفع الفاتورة، حيث إنهم يتلقون مكالمات متكرّرة تشكل إزعاجاً كبيراً لهم.

شاحنات

شكا سكان في منطقة ند الشبا دخول الشاحنات الكبيرة إلى المنطقة، مخالفة الإرشادات الخاصة التي تمنعها من ذلك، مطالبين بضرورة تكثيف الرقابة، وتغليظ العقوبة، لاسيما مع بداية العام الدراسي الجديد، وزيادة الازدحام في المنطقة.

صيانة

أفاد متعامل بأن الشركة العقارية المسؤولة عن البرج السكني، تماطل في إجراء الصيانة المطلوبة في شقته السكنية، على الرغم من تقديمه شكاوى عدة، مشيراً إلى أنه تم تحديد أكثر من موعد لإجراء الصيانة، من دون جدوى.

وقاية

طالب مستهلكون بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي، للتأكد من تطبيقها إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»، وذلك بعدما لاحظوا أن تلك المحال تكتظ بالزبائن، خصوصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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