«طرق دبي» تعتمد خطة لتحديث «تاكسي دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اعتمد المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر محمد الطاير، الخطة الاستراتيجية لمؤسسة تاكسي دبي (2021–2023)، وتشمل تحديث رؤية المؤسسة لتكون (الريادة في توفير خدمات نقل رقمية آمنة ومستدامة)، وتتضمن ست قيم مؤسسية، وخمس غايات استراتيجية، و11 هدفاً استراتيجياًّ، ويتم قياسها من خلال 23 مؤشراً، كما تشتمل الخطة على تنفيذ 51 مبادرة تطويرية.

وأكّد الطاير حرص الهيئة على تطوير خدمات قطاع النقل بمركبات الأجرة في إمارة دبي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات والأنظمة الذكية في قطاع مركبات الأجرة، والتوسع في أسطول مركبات الأجرة، ومركبات الليموزين، لمواكبة النمو والتطور السريع الذي تشهده إمارة دبي، وتسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي، وتقديم خدمات مميزة لتسهيل تنقل زوار معرض إكسبو 2020.

وأضاف الطاير: «تتضمن الخطة الاستراتيجية لمؤسسة تاكسي دبي ست قيم مؤسسية، هي السمعة المؤسسية، والتميز والابتكار، والسعادة والطاقة الإيجابية، والقيادة والعمل الجماعي، والاستدامة، والريادة والتنافسية، فيما تشتمل الغايات الاستراتيجية على خمس غايات، هي التنقل الرقمي، واستشراف المستقبل، والاستدامة المالية، وإسعاد الناس، والتشغيل المتميز». وتشتمل الخطة على تنفيذ 51 مبادرة موزعة على محاور عدة، أهمها زيادة الحصة السوقية للمؤسسة في قطاع مركبات الأجرة من 41.5% حالياً، إلى 44% في 2023، وزيادة الحصة السوقية لمركبات الليموزين العاملة ضمن تطبيقات الحجز الإلكتروني (e-hail)، من 8.5% حالياً، إلى 12% في 2023، وزيادة نسبة رحلات مركبات الأجرة عبر التطبيقات نفسها من 14% إلى 16%، كما تستهدف الخطة تحويل 5% من أسطول مركبات الأجرة إلى مركبات ذاتية القيادة في 2023، وزيادة نسبة المركبات الصديقة للبيئة في المؤسسة إلى 56%، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن في محور الاستدامة المالية، ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات التشغيلية وغير التشغيلية. وتولي الخطة الاستراتيجية للمؤسسة محور إسعاد الناس، عناية خاصة، وتسعى لتحسين بيئة العمل للموظفين والسائقين، وتوفير خدمات متميزة للمتعاملين، وتهدف إلى الوصول بنسبة رضا المتعاملين عن خدمة مركبات الأجرة إلى 90% في عام 2023، وعن خدمة الحافلات المدرسية إلى 93%، ورفع نسبة إسعاد السائقين لـ84%، وإسعاد الموظفين لـ89%، أما في الجانب التشغيلي، فتتضمن الخطة تحسين نظام إدارة العمليات، وتحسين مواصفات السلامة، حيث تسعى المؤسسة إلى رفع نسبة الكيلومترات المنتجة من 49% حالياً إلى 53% في 2023، والحفاظ على نسبة 90% للكفاءة التشغيلية لمركبات الأجرة والليموزين، وخفض معدل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون.

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