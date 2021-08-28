محمد بن راشد: وصلنا بحمدالله بغداد.. بيت حكمة البشر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحفظ الله ورعايته، إلى مطار بغداد الدولي ،بعد ظهر اليوم، على رأس وفد الدولة للمشاركة في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" الذي ينطلق اليوم في العاصمة "بغداد" بمشاركة دول إقليمية ودولية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وصلنا بحمدالله بغداد … عاصمة الرشيد والمأمون وعاصمة #العالم .. دار السلام .. بيت حكمة البشر .. بغداد الشعراء والأدباء والعلماء.. بغداد دجلة والفرات.. رغم جراحها متفائلين بعودتها ونهضتها ومجدها بإذن الله .. حفظ الله بغداد .. حفظ الله شعب العراق العظيم.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق الدكتور مصطفى الكاظمي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين العراقيين.

ويرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفد رفيع المستوى يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش ورئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء خليفة سعيد سليمان وسفير الدولة لدى جمهورية العراق سالم عيسى القطام.

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