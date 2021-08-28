محمد بن راشد يكرم منقذو القطة العالقة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفاد منقذو القطة التي علقت في إحدى شرفات بناية في منطقة ديرة بدبي، أخيراً أنهم تلقوا مكافأة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل منهم، موجهين جزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على هذا التكريم.

وقال فريق إنقاذ القطة " أشرف بلينزة- عاطف محمود نوازخان- عبد الراشد كوتوت- نصير أراكال محمد" لـ" الإمارات اليوم" إن هذا التكريم يؤكد أن الإمارات بلد الخير والعطاء، والإنسانية، مؤكدين أن من يعيش على أرضهاً يتعلم من قادتها الكثير من أسمى القيم والمبادئ.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أشاد باللفتة الإنسانية عندما تكاتف عدد من الأشخاص لإنقاذ قطة كانت عالقة بشرفة إحدى البنايات في دبي، معرباً سموه عن فخره وسعادته بكل مظهر للرحمة في «مدينتنا الجميلة». ودعا سموه من يعرف هؤلاء المشاركين في إنقاذ القطة إلى أن يدل عليهم ليوجه سموه الشكر لهم.

وقال سموه، في تغريدة نشرها عبر حساب سموه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: «الراحمون يرحمهم الرحمن.. فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة.. من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم».

وأرفق سموه مع التغريدة فيديو مصوراً لهذه اللفتة الإنسانية، وظهرت فيه القطة عالقة على إحدى الشرفات في بناية، حيث تجمع عدد من الأشخاص أسفل البناية، وقد أمسكوا بقطع قماشية إلى أن قفزت عليها القطة بسلام، من دون أن يصيبها مكروه.

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