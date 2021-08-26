«النقل المتكامل»: إجراءات احترازية لنقل آمن للطلبة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أفاد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، بتكثيف استعداداته لتوفير خدمات النقل المدرسي لطلبة المدارس للاستعداد للعام الدراسي الجديد عبر توفير السبل كافة، التي تضمن لهم نقلاً مدرسياً آمناً على مدار العام الدراسي وبما يكفل تنقلهم من المدرسة وإليها بكل سهولة وراحة.

وأشار المركز إلى تطبيق مجموعة من التدابير الوقائية والاحترازية في حافلات النقل المدرسي، تضمنت تزويد الحافلة بمعدات الحماية الكاملة للطلاب أثناء وجودهم في الحافلة كجهاز قياس الحرارة قبل الدخول للحافلة ومعقم اليدين وكمامات ومعقمات الجو، والتأكد من أن جميع الأبواب/‏الباب الرئيس للحافلة يفتح بشكل تلقائي ويتم التحكم فيه عن طريق سائق الحافلة لتقليل التلامس والوقاية من العدوى، فضلاً عن إلزامية إعادة تعقيم الحافلات المدرسية بشكل دوري ومستمر خلال وبعد ساعات الدراسة بمواد التنظيف والتعقيم المعتمدة، خصوصاً للأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، وذلك وفق أعلى المعايير والممارسات المتبعة في هذا المجال.

ومن الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في قطاع النقل المدرسي التأكد من الالتزام بعمل الفحص الدوري لدرجة حرارة السائقين والمشرفات يومياً وقبل نقل الطلاب، واستخدام ووضع الرموز الإرشادية الواجب اتباعها لتوعية مستخدمي الحافلات المدرسية بطرق المحافظة على سلامتهم.

ومن أجل توفير بيئة آمنة في جميع الأوقات والظروف، حدد المركز توجيهات منها الالتزام بزيادة عدد رحلات نقل الطلاب من وإلى المدرسة، وتقسيمها إلى أوقات مختلفة بحسب التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة، وتزويد أسطول الحافلات بفواصل عزل بلاستيكية لعزل سائقي الحافلات المدرسية عن الطلاب الموجودين داخل الحافلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news