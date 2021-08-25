شرطة أبوظبي تؤمّن عودة الطلاب بخطة شاملة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أفادت شرطة أبوظبي بأنها أعدت خطة شاملة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد، لتأمين عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ التدابير لضمان سلامة الطلبة والكوادر التربوية.

وأكدت مديرية المرور والدوريات تكثيف برامج التوعية، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لمختلف فئات المجتمع من مستخدمي الطرق، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة، لتوفير أعلى معايير السلامة المرورية للطلبة أثناء توجههم لمدارسهم وعودتهم منها.

وأكد مدير المديرية، العميد محمد ضاحي الحميري، أن الخطة تركز على نشر دوريات المرور على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في أبوظبي، والعين، والظفرة، حفاظاً على سلامة الطلاب أثناء التوجه إلى المدارس، ومغادرتها، وتوعية السائقين بأهمية الانتباه أثناء القيادة، وخفض السرعات بالقرب من المدارس، والالتزام بالقيادة الآمنة، والتعاون مع عناصر دوريات المرور في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، لتجنب الحوادث.

ودعا الأسر إلى الانتباه أثناء نقل أبنائهم إلى المدارس، وعدم السماح لمن هم دون سن العاشرة بالجلوس في المقاعد الأمامية، ومساعدتهم في عبور الشارع، فضلاً عن استخدام الأماكن المخصصة لوقوف المركبات عند المدارس، لتجنب عرقلة حركة السير، وتعليم الأبناء الطرق الصحيحة للصعود والنزول من الحافلة، وتحذيرهم من اللعب في الشارع أثناء انتظار الحافلات.

وحث الحميري سائقي الحافلات المدرسية على الوقوف في الأماكن المخصصة والآمنة، وإعطاء الطلبة الفرصة حتى يتمكنوا من الصعود إليها، والجلوس في المقاعد، والتأكد من نزولهم، وابتعادهم عن الحافلات قبل التحرك، وعدم القيادة بسرعة، وتنفيذ الإجراءات الوقائية للقيادة الآمنة أثناء الضباب، وترك مسافة أمان، والالتزام بفتح ذراع «قف» عند صعود الطلبة ونزولهم.

وأكد ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل عند فتح ذراع «قف»، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بأمان، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق غرامة 500 درهم، وست نقاط مرورية، لعدم الالتزام بفتح إشارة «قف»، أو عدم التزامه بإرشادات المرور، كما سيتم تطبيق غرامة 1000 درهم، و10 نقاط مرورية لعدم توقف السائقين عند مشاهدة إشارة «قف» الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس.

وتنفذ مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي برامج توعوية ووقائية، بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للمواصلات، تستهدف مشرفي النقل والسلامة، وسائقي الحافلات، لتوعيتهم بأضرار المخدرات، والوقاية منها، وتشمل 15 محاضرة، تم عقد محاضرتين منها، واستفاد منها 240 سائقاً من سائقي ومشرفي الحافلات، كما سيتم تنظيم برامج توعية مكثفة لطلاب المدارس خلال العام الدراسي.

وتشارك إدارة الشرطة المجتمعية ومتطوعو «كلنا شرطة» في توفير السلامة العامة، ووقاية الأبناء، وأولياء الأمور من فيروس «كوفيد-19»، والحد من انتشاره، من خلال تقديم التوعية والتوجيه بكيفية أخذ التدابير الاحترازية، حرصاً على صحتهم.

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